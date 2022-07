Der US-Milliardär Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter jetzt doch nicht mehr kaufen.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat einen Brief seiner Anwälte veröffentlicht. Darin wirft der Tesla-Chef Twitter vor, dass das Unternehmen mehrere Punkte der Übernahme-Vereinbarung gebrochen habe. Dabei geht es um gefälschte Nutzerkonten. Musk sagt, dass der Anteil der Fake-Accounts größer ist, als Twitter angibt. Das Unternehmen will den geplatzen Deal aber nicht akzeptieren. Der Verwaltungsratschef erklärte, dass Twitter vor Gericht ziehen will, um die Kauf-Vereinbarung zum verabredeten Preis durchzusetzen.

Musk hatte im Frühling mehr als 54 Dollar pro Aktie geboten. Insgesamt sollte die Übernahme 44 Milliarden Dollar kosten. Inzwischen sind die Twitter-Aktien deutlich weniger wert. Musk hat wohl auch deshalb die Twitter-Zahlen öffentlich angezweifelt. Beobachtende waren sich aber nicht so sicher, ob er wirklich aussteigen oder nur den Preis drücken will.