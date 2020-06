Das soll sich ändern. Das Nachrichtenportal The Pioneer berichtet, dass die Bundesregierung gut eine Milliarde Euro ausgeben will, um bis zu 5000 solcher Funklöcher zu schließen. Das Portal zitiert aus dem Entwurf der Abschlusserklärung zum Mobilfunkgipfel morgen. Demzufolge will die Bundesregierung dort helfen, wo in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, dass die privaten Versorger aktiv werden. Die Betreiber sollen aber an den Kosten dafür beteiligt werden. Koordinieren soll den Ausbau eine Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft des Bundes.

Dazu soll es auch schneller gehen mit Genehmigungen für Mobilfunkmasten - sie sollen laut dem Bericht innerhalb von drei Monaten erteilt werden.