Relativ einfach kann das zum Beispiel bei jeder Dienstleistung passieren, wenn wir nach Bezahlung keinen Beleg verlangen. Das Geld könnte dann schwarz in die Tasche des Dienstleisters oder der Dienstleisterin fließen - ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer an den Staat abzugeben. So ähnlich entgehen dem Staat jedes Jahr Milliarden an Euro. Aber das müsste nicht sein.

Steuerlotterie in Portugal und Griechenland

Die Uni Eichstätt hat zusammen mit Berufsschülerinnen und -schülern eine App gegen solche alltägliche Steuerhinterziehung entwickelt. Vorbild war das Konzept einer Steuerlotterie, das es schon in Portugal und Griechenland gibt. Mit jedem Kassenbon nimmt man an einer staatlichen Verlosung von Geld oder Sachpreisen teil. Die Folge: Kundinnen und Kunden verlangen öfter nach den Bons.

Mit der App des Eichstätter Forschungsprojekts erhält man als Kunde und Kundin einen personalisierten QR-Code, den man beim Bezahlen vorlegt, der dann auf den Bon gedruckt wird und zur Teilnahme an einer Lotterie wieder eingescannt werden kann. Zusätzlich liefert die App als Motivation Infos über den Gegenwert der bezahlten Mehrwertsteuer. Auch um mehr Bewusstsein für die Bedeutung von Steuern zu erzeugen.