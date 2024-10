Um sich gegen die Angriffe von Russland zu wehren, braucht die Ukraine ständig neue Soldaten.

Viele Männer versuchen, um einen Einsatz im Krieg herumzukommen. Eine Ärztin soll ihnen dabei im großen Stil geholfen und dafür viel Geld kassiert haben.

Ermittlerinnen und Ermittler in der Ukraine haben Wohnung und Büro der Leiterin einer medizinischen Kommission durchsucht. Sie soll Ukrainern bescheinigt haben, dass sie körperlich nicht in der Lage sind zu kämpfen, obwohl das gar nicht stimmt. Die Ermittler fanden bei der Ärztin umgerechnet über fünf Millionen Euro in bar - und auch Listen mit Namen von Männern, die sich die falschen Bescheinigungen abgeholt haben sollen.

Laut den Ermittlern hat sich die Frau unter anderem mit ihrem Sohn 30 Immobilien und mehrere Luxusautos gekauft. Ukrainische Medien berichten, dass die Ärztin auch Abgeordnete der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist. Der Verdächtigen drohen wegen Betrugs bis zu zwölf Jahre Gefängnis.