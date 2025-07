Eine Tarnung muss gar nicht immer perfekt sein.

Das schreibt ein Forschungsteam aus Großbritannien im Fachmagazin Nature. Die Forschenden haben sich Tiere angeschaut, die sich tarnen zum Schutz vor Fressfeinden. Auffällig ist, dass manche Beutetiere sehr gut das Aussehen von gefährlichen Arten nachahmen, damit sie weniger angegriffen werden - und dagegen sehen andere Beutetiere nur aus wie schlechte Kopien. Da stellt sich die Frage, warum es perfekte und unperfekte Tarnung in der Natur gibt.

Dazu haben die Forschenden Tests gemacht: Sie haben per 3D-Druck unterschiedlich gute Insekten-Imitate hergestellt und die dann verschiedenen Insektenfressern präsentiert. Dabei zeigte sich, dass es vom jeweiligen Räuber abhängt, wie gute eine Tarnung sein muss: Denn manche Räuber fallen auch schon auf mittelmäßige Optik rein. Das könnte laut den Forschenden zum Beispiel an unterschiedlich guten Augen liegen oder am Jagdverhalten.

Die Nachahmung eines fremden Aussehens oder auch fremder Geräusche und Gerüche zur Tarnung wird in der Wissenschaft Mimikry genannt.