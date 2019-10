Venezuelas Regierung hat in der Wirtschaftskrise wieder den Mindestlohn erhöht - aber es ist fraglich, ob das viel hilft.

Der Mindestlohn liegt jetzt inklusive Lebensmittelgutschein bei umgerechnet rund 18 US-Dollar. Die BBC hat mit einem Reporter getestet, wie viel man dafür in einem venezolanischen Supermarkt einkaufen kann. Das Ergebnis: Mit dem Geld könnte man sich alle zwei Wochen 1 Liter Milch, 1 Kilogramm Reis, 12 Eier und 1 Kilogramm Hühnerhack leisten. Käse wäre dagegen zu großer Luxus: In dem Testsupermarkt kostete ein Kilo schon fast so viel wie der monatliche Mindestlohn. Dazu kommt, dass die Supermärkte auch oft leere Regale haben.

Wirtschaftsfachleute kritisieren die Taktik der venezolanischen Regierung, zur Beruhigung immer mal wieder den Mindestlohn zu erhöhen - weil das die Inflation nur noch weiter antreibe.