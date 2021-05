Genau das ist Forschenden der US-Uni Stanford gelungen. Sie haben eine sogenannte Mindwriting-Technologie entwickelt, die Hirnströme in Texte übersetzen kann. Dafür sollte sich ein 65-jähriger gelähmter Proband vorstellen, wie er einzelne Buchstaben mit der Hand schreibt. Die Signale, die dabei im Gehirn entstehen, wurden mit Hilfe von implantierten Elektroden an ein lernfähiges Computerprogramm übertragen, das sie in Buchstaben umwandelte. Der Proband war seit einer Rückenmarksverletzung vor einigen Jahren vom Kopf abwärts gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. Schreiben hatte er aber als Kind gelernt.

Die Forschenden sagen, dass die typischen Schreibschrift-Bewegungen sehr eindeutige Erregungsmuster im Gehirn erzeugen – und zwar auch dann noch, wenn der Körper nicht mehr schreiben kann. Die Erfindung soll Menschen mit Behinderung helfen, durch Text zu kommunizieren. Dazu passt auch die Tippgeschwindigkeit: Der Proband schaffte es, 90 Buchstaben pro Minute zu schreiben – das ist laut den Forschenden ungefähr so schnell, wie Menschen ohne Behinderung auf dem Smartphone tippen.

Noch gibt es nur einen Mindwriting-Prototypen, aber die Forschenden hoffen, dass eine entsprechende Technologie bald auf den Markt kommt.