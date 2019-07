In Brasilien haben jetzt die ersten Opfer eines Minenunglücks von 2015 eine Entschädigung erhalten. Sie mussten lange darauf warten.

Vor dreieinhalb Jahren gab es in Brasilien die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte des Landes. Im November 2015 war ein Damm an einer Eisenerz-Mine im Bundesstaat Minas Gerais gebrochen. Eine Schlammlawine verschüttete einen anliegenden Ort - 19 Menschen kamen ums Leben, 900 Familien verloren ihr Häuser, der Fluss Rio Doce gilt bis heute als vergiftet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekommen jetzt 83 Familien umgerechnet jeweils bis zu 2,4 Millionen Euro ausgezahlt. 400 weitere Familien haben ähnliche Ansprüche. Zu den Schadenersatzzahlungen wurde der Betreiber der Mine, die Firma Samarco, verurteilt. Das Unternehmen gehört je zur Hälfte einer australisch-britischen Unternehmensgruppe und dem brasilianischen Bergbaukonzern Vale.

Die Opferfamilien mussten jahrelang auf das Geld warten. Es war ihnen eigentlich schon 2016 zugesprochen worden. Neben den Schadenersatzzahlungen muss Samarco auch die Umweltschäden beseitigen.