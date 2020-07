Wie Vögel oder Delfine die Welt sehen, davon gibt es schon spektakuläre Aufnahmen.

Dafür wurden den Tieren Kameras auf den Rücken oder den Kopf geschnallt. Etwas Ähnliches gibt es jetzt in miniklein für Insekten. US-Forschende haben eine Kamera entwickelt, die auch auf kleine Käferrücken passt und die live Aufnahmen in schwarz-weiß liefert.

Weil ein klobiger Akku und normale Linsen ein Insekt überfordern würden, haben die Forschenden nach Alternativen gesucht. Die haben sie in der Natur gefunden - genauer gesagt bei der Schmeißfliege. Denn die schafft es, mit relativ geringem Energieaufwand scharf zu sehen. Die jetzt entwickelte Kamera orientiert sich an Fliegenaugen und hat Linsen, die nur wenige Millimeter groß sind. Das Gerät kann aber zoomen, schwenken und Daten per Bluetooth übertragen.

Die Kamera könnte den Forschenden zufolge nicht nur helfen, das Leben von Insekten besser zu erforschen. Sie könnte auch überall dort eingesetzt werden, wo größere Geräte nicht reinpassen.