In Frankreich können Gemeinden besser und schneller an Infos über ihre Geistlichen kommen.

Die katholische Kirche dort hat einen Priesterausweis mit QR-Code eingeführt. Über das Smartphone können die Gemeinden ablesen, ob ein Priester vielleicht gar nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten darf, zum Beispiel wegen Missbrauchsvorwürfen.

Zugriff auf nationales Missbrauchsregister

Der Ausweis ist an ein nationales Register gekoppelt, das in Frankreich nach mehreren Missbrauchsfällen eingerichtet wurde. Es soll verhindern, dass negativ aufgefallene Priester vom Radar verschwinden und anderswo ihren Job machen, wo niemand ihre Vorgeschichte kennt. Der Priesterausweis soll auch Betrügereien schwieriger machen. In Frankreich ist es schon vorgekommen, dass sich Männer als Priester ausgegeben haben, um vermeintliche Spenden einzusammeln.

Die Karte sieht so ähnlich aus wie der französische Perso. Neben persönlichen Daten sind auf dem Priesterausweis auch ein Foto und eine Identifikationsnummer gespeichert.

In Deutschland gibt es auch einen nationalen Priesterausweis. Nach Angaben der Katholischen Bischofskonferenz besteht der aber nur aus Papier mit einem Stempel drauf.