Chicagos Staatsanwältin Kim Foxx sagte, dass es um Vorwürfe vier mutmaßlicher Opfer geht. Drei der Betroffene sollen zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs minderjährig gewesen sein. Die Übergriffe gab es laut Anklage zwischen 1998 bis 2010.

Noch am Abend ließ sich R. Kelly in einem dunklen Wagen zu einer Polizeiwache in Chicago fahren, um sich zu stellen. Er wurde umgehend verhaftet. Heute will ein Gericht entscheiden, ob der 52-Jährige auf Kaution freikommt.

Gegen den R&B-Sänger gibt es schon seit über 20 Jahren Vorwürfe. Im Januar hatte ein US-Fernsehsender eine Dokumentation gezeigt, in der mehrere Frauen R. Kelly beschuldigen, sie missbraucht zu haben. Der Sänger hat alle seuxellen Vorwürfe bisher bestritten. Auch im aktuellen Fall bezeichnete ihn sein Anwalt als "einen unschuldigen Mann".