Durch Eingriffe des Menschen sinkt die Landfläche links und rechts des Flusses ab, das Meer trägt Boden fort und der Fluss spült nicht überall genug Sedimente nach. Mit einem mehrere Milliarden US-Dollar teuren Bauprojekt sollen Gebiete südlich von New Orleans trockengelegt werden. Gerade wurde der Grundstein gelegt.

Geplant ist, riesige Tore in einen Hochwasserschutzdamm zu integrieren. So soll ein Teil des Mississippi-Wassers umgeleitet werden, so dass sich Sedimente im Delta ablagern und Land entsteht. In den nächsten 30 bis 50 Jahren könnten so mindestens 50 Quadratkilometer Land in einem bestimmen Bereich dazukommen.

50 Quadratkilometer Land mehr

Damit soll auch dem Anstieg des Meeresspiegels etwas entgegengesetzt werden. An dem Projekt gibt es aber auch Kritik, weil Süßwasser in Salzwassergebiete fließt und das dem Ökosystem dort schaden kann.

Das Geld stammt vom Ölkonzern BP, der musste Entschädigungsgelder zahlen wegen der Deepwater-Horizon-Katastrophe.