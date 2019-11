Auf Twitter schrieb die 16-Jährige, dass sie auf einem Katamaran von der Ostküste der USA aus zurücksegeln wird. Nächsten Monat will sie an der Weltklimakonferenz in Madrid teilnehmen.

Der Grund für Thunbergs erneute Segelreise ist, dass die Konferenz kurzfristig verlegt wurde. Chile hatte die Veranstaltung wegen Unruhen im Land abgesagt. Die spanische Regierung hatte daraufhin Madrid als Austragungsort angeboten.

Thunberg hat in den letzten beiden Wochen ihre Möglichkeiten ausgelotet, um noch rechtzeitig nach Madrid zu kommen. Fliegen will sie nicht, wegen der hohen CO2-Emissionen.