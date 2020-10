Forschende von der University of California in Davis haben sich mal genauer angeschaut, ob wir tatsächlich immer wollen, dass andere Menschen Mitgefühl zeigen. Sie haben dafür eine Studienreihe mit mehr als 3.000 Teilnehmern durchgeführt. Dabei stellte sich raus: Ob wir Empathie bei anderen als positiv bewerten, hängt stark davon, wie sympathisch uns der oder diejenige ist, dem das Mitgefühl gilt. Ist uns der Mitgefühlsempfänger unsympathisch, rechnen wir demjenigen, der die Empathie zeigt, das nämlich nicht unbedingt positiv an.

Die Forschenden schließen daraus: Offen gezeigtes Mitgefühl macht einen nicht immer sympathischer. Denn wann Mitgefühl angebracht ist, liegt offenbar im Auge des Betrachters.