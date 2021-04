Eigentlich wolltest du Salat essen, aber die Kollegin in der Kantine hat sich den Burger geholt und der sieht so lecker aus...

Ein US-Wissenschaftsteam hat sich in einem Forschungsprojekt angeschaut, ob die Menschen, mit denen wir mittags Essen gehen, unsere Wahl beeinflussen. Und ja, das tun sie, schreiben sie im Fachmagazin Nature Human Behaviour.

Dafür haben sie die Essenswahl von über 6.000 Angestellten eines US-Krankenhauses zwei Jahre lang analysiert. Sie erfassten nicht nur was die Menschen mittags kauften, sondern auch, mit wem sie da waren.

Es zeigte sich, dass Menschen, die zusammen aßen, oft auch die gleiche Mahlzeit wählten. Den Forschenden zufolge liegt das am Gruppendruck: Wir wollen einander gefallen und gleichen unsere Wahl deswegen an. Um eine gesündere Ernährung zu fördern, könnten Kantinen darum zum Beispiel Zwei-zum-Preis-für-Einen-Angebote an der Salatbar anbieten.