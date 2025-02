Auf Zypern regnet es nicht genug - und das hat Folgen:

Normalerweise füllen sich die Wasserspeicher der Mittelmeerinsel über den Winter wieder, aber dieses Jahr hat sich die Wasserknappheit stattdessen weiter verschärft. Die zyprische Zeitung "Phileleftheros" berichtet, dass die Speicherseen nur noch zu etwa einem Viertel gefüllt sind. Landwirte fürchten um ihre Ernte: Viele Bananenproduzenten sagen, dass sie ihre Pflanzen jetzt schon kaum wässern können. Und auch der Tourismus auf Zypern ist betroffen. Hotelbetreiber überlegen, ob sie ihre Pools noch befüllen - und wenn, dann mit Meerwasser. Schon in den letzten Jahren mussten Einheimische, Hotels und Touris Wasser sparen.

Die zyprische Regierung prüft jetzt, ob noch zusätzliche Wasser-Entsalzungsanlagen im Meer und an Land in Betrieb genommen werden könnten. Zypern hat schon fünf davon - und außerdem mehr als 180 Dämme, die Speicherseen aufstauen. Aber der Niederschlag wird weniger. Laut zyprischen Wasserwerken ist letzten Winter (23/24) nur noch halb so viel Wasser in die Reservoire geflossen wie im Winter davor. Zyprische Meteorologen sagen, dass der Wassermangel durch den Klimawandel heftiger wird.