Temperaturen um die 40 Grad - und das Ende April: In Spanien, Portugal, Marokko und Algerien war es in diesem Frühling schon ungewöhnlich heiß.

Forschende sagen: Diese Extremhitze hat höchstwahrscheinlich mit dem von Menschen verursachten Klimawandel zu tun. Der mache solche Rekordtemperaturen um diese Jahreszeit "mindestens hundertmal wahrscheinlicher". Das schreibt das Netzwerk World Weather Attribution. Darin arbeiten Klimaforschende aus mehreren Ländern zusammen, um aktuelle Wetter-Ereignisse zeitnah einzuschätzen.

Die Forschenden sagen: Der Mittelmeerraum ist eine der Regionen in Europa, die durch den Klimawandel am meisten gefährdet ist. Die extremen Temperaturen steigen dort schneller an als von Klimamodellen vorhergesagt. Das lasse sich nur stoppen, wenn die Menschheit aussteigt aus der Nutzung fossiler Brennstoffe.