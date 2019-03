Da kostet das Gigabyte durchschnittlich 26 US-Cent. Das hat das britische Vergleichsportal Cable.co.uk ausgerechnet. Ähnlich billig surft man laut der Rangliste in einem Großteil von Zentralasien und der Ukraine. Am anderen Ende der Skala liegen die USA, Kanada und ein paar afrikanische Länder wie Mosambik und der Tschad mit mehr als zehn Dollar pro Gigabyte, zum Teil sind es sogar mehr als 20 Dollar. In Simbabwe zahlt man im Schnitt stolze 75 Dollar pro Gigabyte. Deutschland ist insgesamt mit den mobilen Datenpreisen im Mittelfeld. In Westeuropa gehört man hier mit umgerechnet knapp 7 Dollar aber zu den teureren Staaten.

Ein Experte der Vergleichsseite erklärt, dass die Preise von mehreren Dingen abhängen. Wenn das Breitband-Netz eines Landes gut ausgebaut ist, können die Provider günstigere Preise anbieten. Und wenn viele Leute mobil surfen - wie in Indien oder in vielen afrikanischen Ländern - dann wird es auch billiger.