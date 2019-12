Mehr als jede und jeder Zweite empfängt oder schreibt SMS - ähnlich viele nutzen Messengerdienste. Das hat der Branchenverband Bitkom auf der Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur ausgerechnet. Letztes Jahr wurden 8,9 Milliarden SMS verschickt - 2012 waren es fünf Mal so viele. Nur 1999 waren es noch weniger. Dieses Jahr werden es laut Bitkom wahrscheinlich weiter weniger werden. Ganz verschwinden werden SMS aber wahrscheinlich nicht.

SMS gibt es seit 27 Jahren, die erste wurde am 3. Dezember 1992 in Großbritannien von einem Computer an ein Handy geschickt. In den ersten 20 Jahren wurden SMS immer beliebter. 2009 kam mit WhatsApp der erste Instant-Messenger auf den Markt - und seit 2013 geht es mit den SMS abwärts.