Im Kampf gegen Funklöcher wollen die Mobilfunkanbieter in Deutschland jetzt gemeinsame Sache machen.

Dafür haben Telefónica (O2), die Deutsche Telekom und Vodafone eine Erklärung unterschrieben. Das Ziel: graue Flecken im Mobilfunknetz innerhalb dieses Jahres zu schließen. Dabei geht es um Gebiete, in denen sich nur eins der drei Netze empfangen lässt und alle, die bei einem der anderen beiden Anbieter sind, bisher im Funkloch waren.

An rund 2.400 solcher Orte wollen die Anbieter die Sendetechnik und Antennen in Zukunft zusammen nutzen, damit jede und jeder dort Netz haben kann. Diese Orte liegen in dünn besiedelten Gegenden Deutschlands, in denen die Anbieter kaum Geld mit den Antennen verdienen. Durch die Zusammenarbeit wird es für die Netzbetreiber deshalb günstiger.

Telekom und Vodafone hatten schon im vergangenen Jahr eine ähnliche Partnerschaft zur Schließung von Lücken in ihren Mobilfunknetzen geschlossen. Das Bundeskartellamt schritt aber ein, weil der Telefónica-Konzern außen vor war. Es wurden Wettbewerbsnachteile für das Unternehmen und die Verbraucherinnen und Verbraucher befürchtet.