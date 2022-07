Das 5G-Mobilfunknetz in Deutschland wird an diesem Wochenende drei Jahre alt.

Die Betreiber melden zu diesem Anlass, dass sie mit dem Ausbau der schnellen Datentechnik vorankommen. Vodafone kann nach eigenen Angaben 68 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 5G versorgen. Konkurrent Telefonica mit der Marke O2 spricht von der Hälfte. Die Telekom hatte schon vor ein paar Wochen 92 Prozent als Zahl der Haushalte genannt, die ihr 5G-Netz empfangen können.

Aussagekraft ist begrenzt

Allerdings sagt die Zahl der Haushalte wenig zur Fläche aus, die verorgt wird - also vor allem in Bezug auf Funklöcher in ländlichen Gebieten.

Vor drei Jahren war Vodafone als erster Betreiber mit einem 5G-Netz gestartet, das damals noch sehr klein war. Mittlerweile wird es von vielen Menschen genutzt. Von Vodafone heißt es, dass mittlerweile jedes dritte Smartphone über 5G eingebucht ist.