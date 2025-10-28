Dank Bahnen, Rädern, Autos, Schiffen und Flugzeugen ist der Mensch als Spezies in den letzten Jahrhunderten ziemlich mobil geworden.

Aber auch wilde Tiere sind ziemlich unterwegs: Zum Beispiel Zugvögel, Wale, oder die Millionen von Zebras und Gnus, die jedes Jahr eine große Runde in der Serengeti in Ostafrika ziehen.

Wie mobil sind Menschen also im Vergleich zu wilden Tieren? Die Antwort liefert ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution. Wenn man nach der Biomasse geht, also den bewegten Kilos, dann sind Menschen selbst zu Fuß inzwischen sechs mal mobiler als alle wilden Landtiere zusammen. Und wenn man technische Fortbewegungsmittel dazu nimmt, bis zu 40 Mal.

Das Bild sah noch vor 170 Jahren deutlich anders aus, aber seitdem gibt es nicht nur mehr Fortbewegungsmittel, sondern auch viel mehr Menschen, die messbar mehr wiegen - und gleichzeitig viel weniger wilde Tiere.