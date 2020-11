Ob Tiny Homes oder umgebaute Bullis - mehr und mehr Menschen genießen ein mobiles Zuhause.

Zwei Organisationsforscher aus Kanada haben eine kleine Gruppe solcher Nomaden befragt, warum sie lieber in einem Van leben als in einem festen Zuhause. Im Wissenschaftsmagazin The Conversation schreiben sie, dass dabei die Themen Arbeiten und Freiheit eine große Rolle spielen.

Die Van-Bewohnerinnen und -bewohner haben weniger finanzielle Verpflichtungen wie Miete oder Kreditraten - dafür müssen sich auch weniger arbeiten und haben mehr Freizeit. Weil sie mobiler sind, können sie außerdem auch bessere Jobangebote annehmen.

Als negativ empfanden die Befragten, dass sie oft als Obdachlose wahrgenommen werden und es schwierig ist, gute Parkplätze zu finden. Hilfe finden die Vanlifer in Social-Media-Communities - zum Beispiel unter dem Hashtag Vanlife.