Eine verlustfreie Stromleitung gilt als Hoffnungsträger beim Transport von Strom.

Für so einen Supraleiter müssen bisher Metalle allerdings so stark gekühlt werden, dass die praktische Anwendung nicht wirtschaftlich ist. Einen neuen Ansatz könnte ein internationales Forschungsteam gefunden haben. Es berichtet im Fachmagazin Nature Physics über ein Metall in einem vollkommen neuartigen Aggregatzustand. Der entsteht durch die Verbindung von vier Elektronen - bisher waren nur Elektronen-Paare bekannt.

Deshalb dachten die Forschenden erst an einen Messfehler, als sie die Elektronenfamilie das erste Mal beobachteten. Ihre Entdeckung könnte neben einer neuen Art von Supraleitung auch einfließen in die Forschungen zu neuen Technologien wie Quantensensoren.

Supraleiter sind Materialien, deren elektrischer Widerstand gegen Null geht. Damit könnten sich Leitungsverluste beim Stromtransport erheblich reduzieren lassen.

Hinweis: Das verwendete Foto ist ein Symbolbild.