Die Regierung hat schon länger Pläne für Maßnahmen, die sollen jetzt aber nochmal verstärkt werden. Unter anderem sollen Notunterkünfte für Evakuierungen schneller gebaut werden als bisher geplant - und auch Deiche, die vor möglichen Tsunami-Wellen schützen sollen.

In Japan gibt es große Sorge vor so einem Mega-Beben. Laut den Behörden ist es besonders wahrscheinlich am sogenannten Nankai-Graben. Der ist rund 800 Kilometer lang und verläuft an der südöstlichen Küste von Japan im Pazifik. Falls es dort ein Erdbeben geben würde, könnte ein Tsunami entstehen. Die Regierung rechnet dann mit bis zu 300.000 Todesopfern.

Japan liegt in einem Gebiet, in dem es sehr viele Erdbeben gibt, pro Jahr etwa 1500. Eines der heftigsten der letzten Jahre gab es 2011. Damals kamen 18.000 Menschen ums Leben - und ein Tsunami traf das Atomkraftwerk Fukushima. Dadurch gab es das schwerste Atomunglück seit Tschernobyl.