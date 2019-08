Eine Forscherin der britischen Uni Exeter sagt: Vielleicht hilft es, die Möwen anzustarren. Dann haben sie nämlich weniger Lust, einem das Essen zu klauen. Die Forscherin hat zusammen mit Kollegen ein Experiment (Link zum Video) gemacht. Sie haben eine Tüte mit Essen auf den Boden gestellt und eineinhalb Meter davon entfernt hat sich ein Mensch hingekauert. Kam dann eine Möwe angeflogen, wurde die entweder intensiv angeschaut oder es wurde bewusst weggeschaut.

Wurden die Möwen angeschaut, dann berührte nur jede vierte von ihnen die Tüte. Und es dauerte im Vergleich 20 Sekunden länger, bis sie das Essen berührten. Die Forscherin sagt: Wer beim Essen von Möwen in Ruhe gelassen werden will, sollte am besten mit dem Rücken zu einer Wand sitzen und lieber auf die Möwe starren als auf das Essen.