Das war auch so geplant, damit ist die Mission beendet - die letzten Daten des Landers hat sein Raumfahrtunternehmen Firefly Aerospace in der Nacht auf Montag empfangen. Jetzt sollen die insgesamt fast 120 Gigabyte ausgewertet werden, die er zur Erde geschickt hat.

Blue Ghost war im Januar vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer SpaceX-Rakete in Richtung Mond gestartet und Anfang März gelandet. Der Lander hatte einen Staubsauger zum Analysieren von Mondstaub dabei, einen Bohrer und andere Forschungsgeräte für Experimente der Raumfahrtbehörde Nasa. Laut Firefly haben alle Experimente wie geplant funktioniert. Jetzt will das Unternehmen Bilder veröffentlichen, die der Lander geschossen hat, zum Beispiel vom Sonnenuntergang auf dem Mond.

Firefly Aerospace hat als erste Privatfirma eine Mondlandung ohne Pannen oder Abstürze geschafft. Mondmissionen sind technisch sehr anspruchsvoll, sie gehen oft schief. Neben den USA haben bisher nur Russland, China, Indien und Japan eine erfolgreiche Mondlandung geschafft.