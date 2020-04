Ein europäisches Forschungsteam hat eine Idee, wie sich dort Häuser bauen ließen - und zwar mit Astronauten-Urin. Der Mondstaub kann in einem Solarofen oder per 3-D-Druck zu Baumaterial geformt werden, allerdings wird dafür eine Flüssigkeit gebraucht. Am besten eine mit einem Bindemittel. Urin hat so ein Bindemittel; den Harnstoff.

Die Forschenden rührten Mondstaub-Ersatz mit mehreren Flüssigkeiten an und versuchten es dann mit 3-D-Druck. Mit Harnstoff wurde die Mischung weich genug, um sie zu formen; aber auch stabil genug, um die Form dann zu behalten.