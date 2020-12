Chinas Mondmission hat eine entscheidende Hürde auf dem Rückweg zur Erde genommen.

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, koppelte die Mondsonde erfolgreich an ihr Mutterschiff "Chang'e 5" an und lieferte rund zwei Kilogramm Mondgestein ab, die jetzt zur Erde zurückgebracht werden sollen. Nach der unbemannten Mondlandung ist China damit das erste robotergesteuerte Andock-Manöver eines Raumschiffes in der Mondumlaufbahn gelungen. Das Manöver in 380.000 Kilometer Entfernung galt als einer der schwierigsten Schritte auf dem Flug zurück zur Erde.