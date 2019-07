Busfahren soll in Monheim am Rhein bald nichts mehr kosten.

Als eine der wenigen Kommunen in Deutschland hat die Stadt in Nordrhein-Westfalen beschlossen, einen Gratis-Nahverkehr einzuführen. Der Stadtrat stimmte am Abend dafür, dass Busfahren spätestens ab April nächsten Jahres umsonst sein soll. Wer nicht in Monheim gemeldet ist, muss aber weiter Tickets lösen. Der Plan muss noch mit dem zuständigen Verkehrsverbund abgestimmt werden. Das Unternehmen soll von der Stadt pro Jahr etwa drei Millionen Euro für die fehlenden Ticket-Einnahmen bekommen.

(Eine Bahn hat Monheim nicht, die Busse steuern aber S-Bahn-Haltestellen hinter der Stadtgrenze an - dort können zum Beispiel Pendler in die S-Bahn umsteigen und nach Düsseldorf oder Köln fahren. Für so eine Fahrt halbiert sich der Preis.)

Ganz neu ist so ein Konzept nicht: In Templin in Brandenburg waren Gratis-Busse von 1998 bis 2003 unterwegs. In Pfaffenhofen in Bayern fahren die Menschen seit Ende letzten Jahres kostenlos Bus. Seitdem haben sich die Passagierzahlen dort mehr als verdoppelt.