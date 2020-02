In Monheim am Rhein geht heute eine der ersten autonom fahrenden Buslinien in Deutschland an den Start.

Dazu werden fünf kleine Elektrobusse eingesetzt. Sie sollen den Busbahnhof mit der Altstadt verbinden - im 15-Minuten-Takt. Die Stadt sagt, dass das Angebot mit dieser Taktung und der Anzahl der Busse deutschlandweit einzigartig sei.

Ähnliche Projekte sind zum Beispiel in Berlin und München noch in der Testphase. In einem Ort in Bayern fährt schon seit drei Jahren ein autonomer Bus - allerdings in größeren Zeitabständen.

Ganz ohne Fahrerin oder Fahrer kommen die Kleinbusse in Monheim aber doch nicht aus. Es sitzt immer jemand drin, der oder die den Bus zum Beispiel an Kreuzungen steuert. Wer mit den autonomen Bussen mitfahren will muss dafür nichts zahlen. Die Stadt will ab April den öffentlichen Nahverkehr für alle Mohnheimer kostenlos machen.