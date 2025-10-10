Um zu klären, welche Insekten so unterwegs sind, hatten Forschende in Österreich eine praktische Idee.

Sie haben DNA-Analysen von den Windschutzscheiben von Linienbussen genommen - und so fast 3500 Insektenarten nachgewiesen. Der ORF berichtet, dass es darunter auch Überraschungen gab: So wurden in Tirol Spuren der Kleinen Höckerschrecke entdeckt, die in Österreich als ausgestorben galt. Auch invasive Arten wie die Marmorierte Baumwanze und die Kirschessigfliege waren auf den Busscheiben gelandet. Den Forschenden der Uni Innsbruck fielen außerdem Unterschiede bei den Jahreszeiten auf. In Tirol und Kärnten war die Artenvielfalt im Sommer am größten, in Ober- und Niederösterreich dagegen im Frühjahr.

Die Methode mit den Windschutzscheiben hat mehrere Vorteile: Sie spart zum einen Zeit, weil die Forschenden nicht selbst Proben sammeln müssen. Und dadurch wird außerdem verhindert, dass zusätzlich Insekten getötet werden, wie bei anderen Monitoring-Methoden.