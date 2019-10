Diesen Aufwand betreiben aber nicht nur Vogelarten, bei denen Männchen sich ständig neue Partnerinnen suchen. Sondern das machen auch Männchen, die ihr Leben mit einer einzigen Partnerin verbringen, die also monogam leben.

Warum auch die noch Energie in leuchtendes Gefieder oder Schnäbelei investieren, obwohl sie die Partnerin sicher haben, haben jetzt Forschende aus den USA und Norwegen theoretisch untersucht, mithilfe von mathematischen Fortpflanzungsmodellen.

Attraktivere Männchen haben mehr Nachkommen

Die bestätigten alte Beobachtungen, nämlich dass Weibchen mehr Arbeit in die Aufzucht von Küken investieren, wenn ihr Partner für sie attraktiv ist. So bekommen attraktive Männchen unterm Strich mehr Nachkommen, selbst bei monogamen Arten.

Das Fazit aus ihrer Modellierung stellen die Forschenden der University of Texas in Austin in einer Studie im Fachmagazin PNAS vor: Im Laufe der Evolution müssen auch bei monogamen Arten die Männchen immer attraktiver und zugewandter sein, damit die Weibchen überhaupt weiter Nachkommen zeugen.