Die Menschen in Montenegro haben bei ihren Nachbarländern den Ruf weg, es gerne etwas gemütlicher anzugehen.

Ein Dorf in dem kleinen Balkanstaat macht sich regelmäßig über dieses Klischee lustig - mit einem Wettbewerb im Faulenzen. Einzige Regel: So lange wie möglich auf einer Matratze liegen. Alles, was im Liegen geht, ist erlaubt - also zum Beispiel lesen oder am Handy spielen. Wer am längsten durchhält, bekommt 1000 Euro.

Dieses Jahr sind bei dem Faulenz-Wettbewerb in Montenegro 21 Leute an den Start gegangen. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Ländern sind dabei, zum Beispiel aus Serbien oder der Ukraine.

Bereits jetzt steht fest: Es gibt bei dem Wettbewerb einen neuen Rekord. Der alte lag bei fünf Tagen. Aktuell liegen die letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon mehr als einen Monat. Dass sie so lange durchhalten, liegt dieses Jahr wohl an gelockerten Regeln. Alle acht Stunden gucken die Preisrichter für 15 Minuten nicht so genau hin.

