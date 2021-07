vor drei Jahren konnte ein Moorbrand bei Meppen wegen Trockenheit erst nach Wochen gelöscht werden. Dabei ist ein großer Teil der Biomasse in Rauch aufgegangen und so wurde auch viel Kohlenstoff aus den Pflanzen frei. Forschende aus Tübingen und den USA haben die Gasmengen bei und nach Moorbränden genauer untersucht, auch die von Methan. Dabei handelt es sich um ein noch stärkeres Treibhausgas, das natürlicherweise, ganz ohne Feuer, in Mooren entsteht.

Herausgekommen ist, dass nach einem Brand die verkohlte Biomasse indirekt immerhin etwas Methan zurückhält, das sonst in die Atmosphäre gelangt wäre. Verbrannte Torflandschaften könnten demnach bis zu ein Viertel Methan zurückhalten. Dennoch warnen die Biotechnologinnen und Biotechnologen, dass Moorbrände immer noch verheerend sind, weil sie das Weltklima unterm Strich anheizen.