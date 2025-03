Italiens Regierung will härtere Strafen für geschlechterbezogene Gewalt gegen Frauen.

So soll Femizid im Rechtssystem ein eigenes Verbrechen werden, auf das als Strafe lebenslange Haft steht. In Italien haben immer wieder Frauen-Morde vor allem durch Partner, Ex-Partner oder Verwandte für Schlagzeilen gesorgt. Nach offiziellen Daten gab es letztes Jahr 113 Femizide; die Zahl sinkt kaum. Italiens rechtskonservative Regierungschefin Giorgia Meloni hat auch angekündigt, dass die Strafen für sexuelle Gewalt, Belästigung, Stalking und Rache-Pornos verschärft werden sollen. Das Gesetz muss noch durchs Parlament.

Die Mitte-Links-Opposition findet den Vorschlag grundsätzlich gut. Sie kritisiert aber, dass das Gesetz nur den kriminellen Aspekt des Problems angeht. Die Frauenrechtsorganisation Non Una di Meno wird in ihrer Kritik noch deutlicher. Eine Aktivistin sprach auf einer Frauentags-Demo von einer einer Propaganda-Aktion der Regierung. Sie sagte, höhere Strafen seien keine wirkliche Abschreckung für Gewalt gegen Frauen. Man müsse an die Diskriminierung in der Gesellschaft ran. Auch eine Forscherin sieht bei Femizid tiefe Wurzeln in der Kultur und Geschichte Italiens.