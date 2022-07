Nach 40 Jahren ist das Nashorn zurück im Zinave-Nationalpark von Mosambik.

Die Tierwelt in dem Park hatte jahrelang schwer unter Wilderei und dem Bürgerkrieg bis 1992 gelitten, seit einigen Jahren läuft aber ein Auswilderungsprogramm. Jetzt sind 19 Breitmaulnashörner aus Südafrika nach Mosambik gebracht und dort im Zinave-Nationalpark ausgewildert worden. Es sollen noch weitere Breitmaulnashörner und auch einige der stark bedrohten Spitzmaulnashörner folgen. Die Stiftung hinter dem Nationalpark hofft, dass sich die Tiere so gut vermehren, dass einige auch in anderen afrikanischen Schutzgebieten angesiedelt werden können. Der Park ist in ein grenzübergreifendes Naturschutzprojekt mit Südafrika und Simbabwe integriert. Dadurch sollen auch schon Löwen von selbst eingewandert sein.

Mosambik hofft durch die Wild-Förderung auf Tourismus-Einnahmen. Es bewirbt den Zinave-Nationalpark als erstes "Big Five"-Safariziel des Landes - das heißt, dass dort Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und Nashörner zu sehen sind.