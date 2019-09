In dem Video singen Timati und Guf über die Schönheit der Stadt, aber auch ihre Liebe zur Politik des Kremls. Timati, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin schon früher in seinen Texten gelobt hatte, rappt zum Beispiel: "Ich gehe nicht zu Protesten und verbreite keinen Scheiß". Zudem sei Moskau "eine tolle Stadt, in der es keine Schwulenparaden gibt". Viele Menschen in Moskau ärgern sich darüber. Denn bei Demos im Sommer waren Tausende Menschen festgenommen worden. Sie hatten dagegen protestiert, dass viele Oppositionelle von der Stadtratswahl vom Sonntag ausgeschlossen worden waren. Das Video zu "Moskwa" bekam auf Youtube rund 1,5 Millionen Dislikes. Russische Medien schreiben, dass noch kein anderes Video in Russland so abgelehnt wurde.

Der Rapper Timati hat auf Instagram geschrieben, dass er niemanden beleidigen wollte und das Video auf Youtube gelöscht habe. Er habe nur seine Liebe zu Moskau ausdrücken wollen. Auch sein Kollege Guf entschuldigte sich.