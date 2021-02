Russlands Hauptstadt Moskau steuert auf einen Schneerekord zu.

Am Samstagmorgen lagen bereits 56 Zentimeter Schnee auf den Straßen. Laut dem Wetterdienst Fobos hat es seit fast acht Jahren nicht mehr so viel geschneit. Fachleute rechnen damit, dass in den nächsten Tagen der bisherige Schneerekord von 1956 geknackt wird. Damals war die Schneedecke 60 Zentimeter hoch.

Der stellvertretende Bürgermeister von Moskau sagt, dass bis jetzt mehr als eine Million Kubikmeter Schnee von den Straßen geschaufelt wurden. Die Stadt hat zusätzlich Tausende Arbeiterinnen und Arbeiter angefordert.

Der viele Schnee sorgt in Russlands Hauptstadt für Staus auf den Straßen. An den Flughäfen sind viele Flüge verspätet oder wurden gestrichen. Laut dem Katastrophenschutz sind in der Stadt auch mehrere Dächer durch die Schneemassen eingesackt.