Fahrgäste der U-Bahn in Moskau können ihre Tickets jetzt auch per Gesichtserkennung bezahlen.

Laut dem staatlichen russischen Verkehrsunternehmen haben das zum Start am Wochenende schon mehr als 25.000 Menschen gemacht. Die umstrittene Technologie ist seit Anfang des Jahres getestet worden.

Die Fahrgäste können jetzt ohne Ticket oder Smartphone in die U-Bahn einsteigen. Sie müssen nur in eine Kamera am Drehkreuz schauen. Vorher ist eine Registrierung notwendig, mit Bezahldaten und einem Foto. Die Behörden rechnen damit, dass in den nächsten Jahren bis zu 15 Prozent der Fahrgäste so Metro fahren werden. Das Ganze soll in Corona-Zeiten auch mit Masken funktionieren.

Unabhängige Organisationen warnen vor dem Face Pay genannten System. Sie sagen, die Daten könnten an Sicherheitsdienste gelangen und dann für andere Zwecke genutzt werden. Technologien zur Gesichtserkennung werden in Russland seit längerem ausgebaut. Zuletzt wurden so schon Corona-Patienten aufgespürt, die sich nicht in Quarantäne begeben hatten.