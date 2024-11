Zwischen 2014 und 2017 beherrschte die Terrormiliz IS Teile von Syrien und dem Irak.

Ihre Terrorherrschaft zielte auch auf die Kultur - alleine in der Zentralbibliothek der nordirakischen Stadt Mossul verbrannten die Extremisten 100.000 Bücher und Manuskripte. Heute versuchen die Menschen, das IS-Trauma mit Büchern und Gedichten aufzuarbeiten - und dabei auch an das große literarische Erbe von Mossul anzuknüpfen.

Wie der Guardian berichtet, organisieren die Menschen zum Beispiel Leseclubs und Poesie-Nächte. Dabei ist etwa eine 29-jährige Dichterin und Lehrerin, die unter den vielen IS-Verboten für Frauen litt. Sie sagt, dass es ihr damals Trost brachte, nachts in ihrem Zimmer Gedichte zu schreiben. Ein 47-Jähriger, der über Wochen in einem IS-Gefängnis gefoltert wurde, sagt, dass das Schreiben für ihn auch eine Art Therapie ist. Und dass er damit die kommenden Generationen auch vor den Gefahren von religiösem Extremismus warnen will.