Forschende aus den USA haben es mit zwei großen Männern der Wissenschaftsgeschichte versucht: mit dem Physiker Albert Einstein und Glühbirnen-Erfinder Thomas Edison. Bei Einstein gilt, dass ihm vor allem sein Talent zum Erfolg verhalf; Edison dagegen soll hart für seinen Erfolg gearbeitet haben.

In mehreren Experimenten ging es in der Studie darum, wer von den beiden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr motiviert: Bei den Tests bekamen knapp 180 Teilnehmende Texte vorgelegt: über Schwierigkeiten, wie sie viele Forschende in ihrer Karriere erleben. Dabei ging es einmal um Einstein, einmal um Edison. Was die Versuchsteilnehmenden nicht wussten: Es war immer der gleiche Text. Trotzdem motivierte Edison als hart Arbeitender mehr als das Genie Einstein. Die Forschenden lasen das unter anderem an Matheaufgaben ab, die die Probandinnen und Probanden nach dem Text lösen mussten.