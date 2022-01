Das neue Jahr ist fast einen Monat alt - und viele Menschen, sind bei der Umsetzung ihrer Neujahrsvorsätze nicht mehr ganz so diszipliniert wie am Anfang.

Aber ist das schlecht? Stört das die Betroffenen? Forschende aus Großbritannien und Deutschland wollten das herausfinden und haben 240 Menschen online befragt, wie wichtig es ihnen ist, diszipliniert zu sein, und wie wichtig sie es finden, spontan etwas zu genießen. Heraus kam: Die meisten Befragten fanden beides wichtig.

Die Forschenden beschreiben die typische Philosophie in ihrer Studie so: "Es gibt eine Zeit, um sich an Vorsätze zu halten - und auch eine, um sie zu brechen." Das bedeutet also: Viele Menschen wollen ihre Neujahrsvorsätze gar nicht hundertprozentig diszipliniert umsetzen - sie wollen auch spontane Ausnahmen.

Diese Erkenntnis könnte auch wichtig sein, um bessere Gesundheits-Vorsorge-Programme zu entwickeln.