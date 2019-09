Forschende der britischen Uni Nottingham sagen: Möglicherweise passieren viele Unfälle mit Motorrädern auch deshalb, weil Autofahrer die Motorräder zwar sehen, sie aber wieder vergessen. Die Forschenden haben zwei Experimente gemacht: Menschen sollten an einem Simulator in einem Auto über Kreuzungen fahren oder ausparken. Dabei hatten sie eine Brille auf, die die Blickrichtung analysierte. Manchmal waren die Autofahrer allein unterwegs, in einigen Simulationen mussten sie auf den Verkehr achten. Danach wurde ein Erinnerungstest mit ihnen gemacht. Dabei zeigte sich: Einige Fahrer hatten Motorräder auf der Straße zwar angeschaut, aber sie konnten sich hinterher nicht mehr an sie erinnern - sie haben sie innerhalb kürzester Zeit quasi vergessen. An andere Autos erinnerten sie sich wesentlich besser.

Warum Motorräder vergessen werden, ist unklar. Die Forschenden haben aber einen Tipp für Autofahrer: Wer ein Motorrad auf der Straße sieht, sollte das Wort "Motorrad" laut aussprechen. Dann sei es unwahrscheinlicher, es gleich wieder zu vergessen.