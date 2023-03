Das Moulin Rouge in Paris verspricht, in Zukunft keine Schlangen mehr in Pools zu tauchen, die sonst eigentlich an Land leben.

Vorausgegangen war ein langes Hin und Her um eine Show-Einlage. Dabei haben Frauen mit Python-Schlangen in einem transparenten Pool getanzt. Das fanden Tierschutzgruppen schon letztes Jahr nicht in Ordnung und forderten, dass die Nummer abgesetzt wird. Die Leitung des Moulin Rouge behauptete damals, dass es sich um Python-Arten handelte, die sowohl an Land als auch im Wasser leben. Auf Videos im Netz konnten Fachleute aber erkennen, dass das nicht stimmte: Zum Einsatz kamen südostasiatische Netzpythons und indische Pythons - und die leben an Land und stehen unter Schutz. Als das jetzt die Pariser Stadtverwaltung gesehen hat, hat auch sie das Moulin Rouge aufgefordert, die Pool-Python-Nummer einzudampfen. Dem ist das Kabarett gefolgt.