Mikroplastik, also kleinste Plastik-Partikel, wurden schon an vielen Orten der Welt gefunden - und jetzt auch ganz oben auf dem höchsten Berg der Welt.

Forschende aus Großbritannien, den USA und Nepal berichten im Fachmagazin One Earth, dass sie Mikroplastik auf dem Mount Everest gefunden haben, in der sogenannten Todeszone auf 8440 Metern Höhe. Die Forschenden hatten dort letztes Jahr Schnee- und Wasserproben genommen. Sie vermuten, dass das Mikroplastik, das sie in den Proben nachgewiesen haben, von der Kleidung und der Ausrüstung von Bergsteigerinnen und Bergsteigern kommt. Die meisten Teilchen waren kleine Polyester-Fasern. Einer der Studien-Autoren sagt: Die Untersuchung zeige, wie wichtig es sei, Materialien zu entwickeln, die die gleichen Vorteile haben wie Kunststoff, die aber keine schädlichen Fasern hinterlassen.

Der Mount Everest ist seit den 1950er Jahren ein beliebtes Ziel für Bergsteiger und Bergsteigerinnen. Deren Müll ist schon länger ein Problem. Auf dem Berg liegen tonnenweise kaputte Zelte, leere Sauerstoffflaschen und Essensverpackungen. Die nepalesische Regierung hat schon große Aufräum-Aktionen gestartet und Bergsteiger müssen acht Kilo Müll von oben mit nach unten bringen, sonst müssen sie mehrere tausend Euro Strafe zahlen.

Die Forschungsexpedition, in deren Rahmen die Mikroplastikpartikel untersucht wurden, wurde von der National Geographic Society und von Rolex finanziert.