Der britische Bergsteiger Andrew Irvine wollte als erster den Gipfel des Mount Everest erreichen - von seiner Expedition vor über 100 Jahren ist er aber nicht zurückgekehrt.

Jetzt hat ein Kamerateam möglicherweise seinen Fuß gefunden - beziehungsweise Reste davon, die in einem Stiefel steckten. Laut dem Magazin National Geographic fand sich darin auch eine Socke mit einem roten Etikett - und der Aufschrift: A.C. Irvine. Ob es sich tatsächlich um den Fuß von Irvine handelt, soll jetzt eine DNA-Analyse klären. Die Nachfahren des Bergsteigers haben schon angeboten, dabei zu helfen. Sie hoffen, mehr darüber zu erfahren, was damals am Mount Everest mit Irvine und seinem Bergsteiger-Kollegen George Mallory passiert ist.

Irvine und sein Bergsteiger-Kollege George Mallory waren im Juni 1924 das letzte Mal gesehen worden - nur wenige Hundert Meter unterhalb des Gipfels. Mallorys Leiche wurde vor 25 Jahren gefunden. Es gibt Spekulationen, dass die beiden vor ihrem Tod noch den Gipfel erreicht haben. Dann wären sie die ersten auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt gewesen - noch vor Edmund Hillary und Tenzing Norgay 1953. Das könnte aber wohl nur die Kamera klären, die Irvine dabei gehabt haben soll. Ein Mitglied des Filmteams sagt, dass der Fuß jetzt helfen könnte, das Suchgebiet für die verschollene Kamera einzugrenzen.