Der Mount Everest - der höchste Berg der Welt - liegt in Nepal. Das Oberste Gericht des Landes hat jetzt angeordnet, dass die Regierung die Zahl der Aufstiegsgenehmigungen beschränken muss.

Das soll nicht nur für den Everest gelten, sondern auch für andere hohe Gipfel in der Region. Außerdem sollen auch nicht mehr so viele Hubschrauber dorthin fliegen dürfen. Das Gericht folgt damit der Klage eines Anwalts, der die Himalaya-Bergwelt besser schützen will. Wie viele Aufstiegsgenehmigungen das Maximum sein sollen, ist noch nicht klar.

Im Moment genehmigt Nepals Regierung alle Anfragen für den Everest - gegen eine Zahlung von aktuell 11.000 US-Dollar. Letztes Jahr waren es 478 - nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP ein Rekord.

Durch die vielen zahlenden Bergsteiger hat der Everest auch ein großes Müllproblem. Expeditionsgruppen hinterlassen dort kaputte Zelte, Verpackungen oder leere Sauerstoffflaschen. Letztes Jahr sollen es an die 14 Tonnen gewesen sein. Den Müll schleppen bisher nepalesische Soldaten und Putzmannschaften runter. Diese Saison soll getestet werden, ob es auch per Drohne geht.