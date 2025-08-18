Weltweit gibt es ein paar Dutzend Menschen, die nicht durch Viren krank werden.

Diese Menschen haben eine Genmutation. In ihrem Körper gibt es dauernd leichte Entzündungen. Sie produzieren durchgehend zehn verschiedene Proteine, die bei anderen Menschen nur da sind, wenn sie sich mit Viren infiziert haben.

Am Irving Medical Center der Columbia University hoffen Immunologinnen und Immunologen, dass sie darauf aufbauend ein Medikament gegen alle bekannten Viren entwickeln können. Das soll so ähnlich funktionieren wie bei einer mRNA-Impfung. Allerdings müsste man das Medikament regelmäßig neu nehmen. Gerade bei kommenden Pandemien könnte dieses Medikament wichtig sein, denn dann könnte es Menschen schützen, noch bevor man weiß, welches Virus genau die Pandemie auslöst.

Bisher wurde das neue Medikament nur an Mäusen, Hamstern und in der Petrischale ausprobiert. Da hat es gegen alle getesteten Viren geschützt.