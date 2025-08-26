Menschen, die später Freunde werden, ticken oft schon vorher ähnlich im Kopf.
Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Nature Human Behaviour. Ein Team in den USA hat dafür 41 Studierende untersucht, die gerade erst an die Uni gekommen waren und sich noch nicht kannten. Sie bekamen kurze Filmszenen zu sehen – etwa zu Sport, Wissenschaft oder Essen - und dabei wurden im MRT ihre Gehirnaktivitäten gemessen. Acht Monate später zeigte sich: Die Studis, deren Gehirne in bestimmten Regionen ähnlich auf die Clips reagiert hatten, waren inzwischen befreundet oder sich zumindest näher gekommen.
Laut den Forschenden zeigen die Ergebnisse, dass wir uns oft mit Menschen verbinden, deren Gehirne die Welt auf ähnliche Weise wahrnehmen und einordnen. Stabile Freundschaften entstehen also nicht nur durch Zufälle wie Wohnort oder gemeinsame Hobbys – sondern können auf einer tiefer liegenden, unbewussten Kompatibilität beruhen.