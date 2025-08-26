Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Nature Human Behaviour. Ein Team in den USA hat dafür 41 Studierende untersucht, die gerade erst an die Uni gekommen waren und sich noch nicht kannten. Sie bekamen kurze Filmszenen zu sehen – etwa zu Sport, Wissenschaft oder Essen - und dabei wurden im MRT ihre Gehirnaktivitäten gemessen. Acht Monate später zeigte sich: Die Studis, deren Gehirne in bestimmten Regionen ähnlich auf die Clips reagiert hatten, waren inzwischen befreundet oder sich zumindest näher gekommen.

